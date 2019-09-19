"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 17 جنديا بكمين وقنص شمال حجة

القاهرة - سبوتنيك . وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن الجماعة نصبت كميناً بعبوة ناسفة لآلية محملة بالجنود جنوب مديرية حيران شمال غربي حجة. © REUTERS / Khaled Abdullah وأضافت أن الكمين أدى إلى إعطاب الآلية ومقتل وإصابة 12 جندياً كانوا على متنها. إلى ذلك، ذكرت "المسيرة" أن "أنصار الله" نفذت عمليات قنص جنوب مديرية حرض خلفت 5 قتلى وجرحى من الجنود. في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، فجرت "أنصار الله" عبوة ناسفة في مجموعة من الجنود بجبهة وقز في مديرية المصلوب غرب الجوف، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم، حسب "المسيرة".

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