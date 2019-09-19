هزيمة نتنياهو في النتائج الأولية لانتخابات الكنيست

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أجريت يوم الثلاثاء الماضي انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وأظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات، حصول كل من حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" على 32 مقعدا، فيما حصلت "القائمة المشتركة" على 12، وذلك بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات، بحسب "روسيا اليوم".

ووفقا لما أفاد به الإعلام الإسرائيلي، فإن هذه النتائج أظهرت أيضا حصول "إسرائيل بيتنا" لأفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، والحزبين الدينيين "شاس" و"يهدوت هتوراة" 9 و8 مقاعد تباعا، وتحالف "إلى اليمين" 7 مقاعد، وتحالف "العمل - غيشر" 6 مقاعد، و"المعسكر الديمقراطي" اليساري 5 مقاعد، فيما لم يتخط "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف نسبة الحسم بعد.

وبناء على هذه النتائج تبدو الصورة بأنه لا يملك أي من الحزبين الرئيسيين أغلبية واضحة أي ما يعادل 61 مقعدا من أصل 120 لتشكيل ائتلاف حكومي، ويعتبر الفائزان الكبيران في هذه الانتخابات هما القائمة العربية المشتركة التي وحدت صفوفها ونجحت في الحصول على 12 مقعدا لتصبح ثالث أكبر حزب في الكنيست منذ إقامة إسرائيل وأفيغدور ليبرمان الخصم الجديد والحليف القديم لنتنياهو، بحسب "بي بي سي".

ويرى كثير من الإسرائيلين أن هذه الانتخابات لم تكن ضرورية إذ تركزت بالأساس على شخص بنيامين نتنياهو، الذي بقي في الحكم أطول مدة مقارنة بنظرائه، إذ بلغت سنوات حكمه 13 عاما على فترتين، الأولى استمرت ثلاثة أعوام بين عامي 1996-1999 والثانية بدأت عام 2009 واستمرت حتى الان ليتخطى بذلك فترة حكم دافيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل بعد إقامتها عام 1948.

وتشير التوقعات إلى دور كبير محتمل للقائمة العربية في إحباط جهود نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، رغم أنها لن تدخل في أي ائتلاف لكنها من المرجح أن توصي بتكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة وليس خصمها اللدود نتنياهو، الذي تتهمه بالتحريض العنصري ضد العرب .

وبحسب هذه النتائج، فإن نتنياهو بحاجة إلى عدد من المقاعد الإضافية يتراوح بين 4 إلى 7 ليتمكن من تشكيل حكومة، بينما زاد تمثيل "القائمة المشتركة" عن انتخابات أبريل الماضي في كافة الاستطلاعات، وكذلك حزب "إسرائيل بيتنا".

وكان امتنع كل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومنافسه الأساسي بيني غانتس عن الحديث عن الفوز في الانتخابات، ودعا نتنياهو لـ"حكومة صهيونية قوية"، بينما فضل الأخير حكومة وحدة وطنية.

وبعد أن أشارت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ22 إلى عدم وجود فائز واضح فيها، ألقى نتنياهو خطابا أمام حشد من أنصار حزبه الليكود، ولم يستخدم فيه كلمة الفوز كما لم يقر بالهزيمة، وقال إنه يسعى الى تشكيل حكومة مع كل تيار صهيوني في البلاد ويتفاوض مع أحزاب اليمين من أجل تشكيل الحكومة.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مقتل 3 أشخاص في حادث تحطم قارب بمدينة البندقية الإيطالية تسبب تحطم قارب في مدينة البندقية الإيطالية في مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص رابع حسب ما أكدته وسائل إعلام إيطالية. الحادث وقع مساء الثلاثاء وقد تمّت الإشارة إلى أن أحد القتلى هو فابيو بوزي، أحد أشهر مصممي القوارب التي تعمل بمحركات كهربائية. وأوضحت مصادر إعلامية أن القارب تحطم خلال اصطدامه بسدّ سان نيكوليتو في المساء حيث كان يحاول تسجيل رقم قياسي جديد في إطار "مونتي كارلو-البندقية"، وقد غادر مونتي كارلو في وقت سابق من يوم الثلاثاء. وأكدت صحيفة إيطالية محلية أن بقية الضحايا يحملون الجنسية البريطانية، أما الشخص الذي تعرض لإصابة فهو إيطالي الجنسية. وأوردت مواقع إخبارية أن القارب الذي تعرض للحادث يبلغ طوله عشرين مترا ويمكن أن تصل سرعته إلى 130 كيلومترا في الساعة. للمزيد: فيديو: اصطدام باخرة سياحية عملاقة بقارب في مدينة البندقية الإيطالية شاهد: كارثة أو كادت.. باخرة سياحية تنجو من حادثة اصطدام محقّق في مياه البندقية Euronews (Ar)

سنودن يطلق كتابه "سجل دائم".. والحكومة الأميركية تقاضيه مباشرة قال إدوارد سنودن ، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، الثلاثاء، إنه لم يؤدِّ "قسماً للحفاظ على سرّية العمل"، فيما كان يسوق، عبر الشاشة، لكتابه الجديد الذي تمّ إطلاقه في برلين. وشارك سنودن في حفل إطلاق كتابه "سجل الدائم" (Permanent Record) عبر اتصال مرئي، من مكان غير محدد في روسيا، وتمّ رفع دعوى عليه في الولايات المتحدة بتهمة أن العمل "ينتهك سرية" فرضها العقد الذي أبرمه سنودن مع الوكالة. وأعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس، الثلاثاء، أنها ستقاضي سنودن لأنه نشر كتاباً متعلقاً بعمله في الوكالة، من دون أن تتم مراجعته من قبل الرقابة الأميركية. للتذكير فقط، في عام 2013 سرّب سنودن وثائق سرية من وكالة الأمن القومي، كشفت مدى ضخامة عمليات المراقبة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية على خطوط الهاتف والإنترنت، داخلياً وخارجياً. مساء أمس أيضاً، غرّد سنودن عبر حسابه على تويتر قائلاً إنه يجب على ناشر الكتاب أن يطبع "اعتراضات الحكومة الأميركية الساخطة على نشر كتابه، وذلك على الصفحة الأولى من كل نسخة من الكتاب". وأضاف سنودن في تغريدة ثانية أنه "لم يكن يتخيل في أي يوم، عندما كان يعمل على الكتاب، أن الحكومة الأميركية سترفع دعوى قضائية عليه منذ اليوم الأول لصدور الكتاب". وشكك موظف الوكالة السابق في احتمال أن تكون وكالة الاستخبارات الأميركية (سي. أي. آي) ووكالة الأمن القومي (NSA) قد اعتبرتا سابقاً أحد الكتب خطيراً جداً ليُقرأ. ويعيش سنودن في روسيا التي قدّمت له اللجوء منذ كشف عن الوثائق التي تفصل بعض أعمال وكالات الاستخبارات الأميركية وبرامج المراقبة السرية والتنصت، و مددت لجوءه حتى العام 2020 . وفيما يرى قسم من الناس سنودن كبطل، ترغب السلطات الأميركية في محاسبته بسبب الانتهاك الذي ارتكبه وتسريب "الوثائق السرية". وفي نهاية الأسبوع الفائت عبّر سنودن عن أمله في أن تمنحه فرنسا حق اللجوء. ولم تصدر أية ردود حتى الآن من قبل الدولة الفرنسية. إدوارد سنودن يريد "الرحيلا" ويرغب في اللجوء إلى فرنسا فهل تلبي باريس طلبه ؟ Euronews (Ar)

العثور على أنفاق مجهزة كـ"قلاع" بالقرب من خان شيخون السورية عثر الجيش السوري على أنفاقٍ ممتدّة بعيداً تحت الأرض في جنوب محافظة إدلب شمال البلاد، كان حفرها وجهّزها المسلحون بحرفية عالية لاتخاذها قواعد ومخابئ لهم. ويبيّن مقطع فيديو بثّته "رويترز" أن تلك الأنفاق كانت حفرت بإشراف مهندسين مختصين، كما تمّ تجهيزها وفق معايير إنشائية متقدمة لاستخدامها كـ"قلاع" دفاعية في وجه مختلف صنوف الأسلحة. وكان الجيش السوري سيطرت في الحادي والعشرين من شهر آب/أغسطس الماضي على مدينة خان شيخون الاستراتيجية، وانتشر في محيط المدينة، ليحاصر بذلك المنطقة الممتدة من جنوب خان شيخون إلى ريف حماة الشمالي، ويغلق كافة المنافذ أمام نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك. الأنفاق التي دخلها عناصر الجيش ترتفع أكثر من مترين، وهي واسعة بما يكفي لتسير داخلها سيارة سياحية، غير أن عناصر الجيش لا زالوا يتقدمون داخل تلك الأنفاق، لكن ببطء شديد، بسبب قيام المسلحين بزرع أنواع مختلفة من الألغام قبل انسحابهم، وفق المصدر المذكور. ونقلت "رويترز" عن مصادر الجيش السوري أن مدن الكهوف كانت حُفرت في غضون عام تقريباً، وقام بحفرها وتجهيزها الأشخاص الذين كانت تعتقلهم داعش وقد تمّ إيصال الطاقة الكهربائية وتمديدات المياه إلى آلاف الأمتار المربعة من الأنفاق التي كانت مصممة لكي يتحصنّ فيها المقاتلون خلال المعارك لمدّة طويلة. للمزيد في "يورونيوز": المرصد السوري: قوات الحكومة السورية وحلفاؤها يدخلون بلدة خان شيخون هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى تنسحب من خان شيخون وريف حماة الشمالي والهيئة تتحدث عن إعادة تمركز تحت القصف .. أسرة سورية تبقى في خان شيخون خلال هجوم لطرد مقاتلي المعارضة Euronews (Ar) Advertisements 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO انتخابات الكنيست 2019: "الأحزاب الصغيرة" قد تقرر حكومة إسرائيل المقبلة Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأضاف أن إسرائيل تقف أمام فرص كبيرة وتواجه تحديات أمنية جمة من جانب ايران، معتبرا أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ستطرح قريبا، ستشكل "نقطة تحول تاريخية"، وأنه يجب تشكيل "حكومة قوية" لتقوم بحماية الدولة كدولة الشعب اليهودي ولا يمكن لهذه الحكومة أن تعتمد على "الأحزاب العربية المعادية لإسرائيل"، بحسب "روسيا اليوم".

وقال مرشح القائمة العربية المشتركة لعضوية الكنيست، أحمد الطيبي، إن نتائج الانتخابات التشريعية "وجهت صفعة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو"، مضيفا في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية": "الانتخابات هذه تؤكد أن عهد نتانياهو انتهى، نحن فخورون بجماهيرنا التي صوتت لنا، وهذه هدية نقدمها لهم".

واختتم حديثه قائلا "النتائج توجه صفعة لنتانياهو ولرئيس الولايات المتحدة أيضا، دونالد ترامب"، وفي انتظار استكمال فرز الأصوات، يظل التساؤل قائما: هل بالفعل فشل نتانياهو أم أن عهده انتهى؟".