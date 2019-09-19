دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

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اطلقت شركة هواوي هاتف Mate20 X 5G وهو أول هاتف يدعم تقنية شبكة الاتصال الجيل الخامس في الأسواق السعودية وفي هذا المقال نستعرض لكم أبرز مميزات الهاتف

هاتف هواوي Mate20 x تم الاعلان عنه وقت اطلاق سلسلة هواتف Mate20 وحالياً تم اطلاق نسخة خاصة لتشغيل شبكات الجيل الخامس، ولعل من أبرز مميزات الهاتف هي دعمه لتقنية الاتصال بشبكات الجيل الخامس والتي تتواجد حالياً بالمملكة العربية السعودية وهذه بعض تجارب قياس السرعة في مدينة الرياض:

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سرعات الجيل الخامس تتخطى ما قمنا بتجربته وذلك بسبب أنها في منطقتنا لا تعمل بطاقتها القصوى حتى الآن ومع ذلك فهي تقدم سرعات عالية جداً تخطت 1 جيجابت في الثانية في بعض التجارب وهي تعتبر قفزة عالية جداً في مجال نقل البيانات.

يتميز هاتف هواوي Mate20 X 5G بالعديد من المميزات كهاتف رائد فهو يأتي بمعالج Kirin 980 ومعالج Balong 5000 لتشغيل شبكات الجيل الخامس ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابات وبذاكرة داخلية 256 جيجابايت ويدعم ذاكرة خارجية أو شريحتين تعمل احداهمها بتقنية الاتصال الجيل الخامس والأخرى تدعم الجيل الرابع.

وبما أن الحديث عن التقنيات الداخلية للهاتف فهو يدعم أيضاً تقنية GPU Turbo 3.0 المخصصة للألعاب والتي تزيد من قوة معالج الرسوميات.

ومن ناحية الشاشة فالهاتف يعتبر كبير الحجم فهو يأتي بشاشة OLED بقياس 7.2 انش وبدقة FHD+ وهي رائعة جداً للألعاب ومتابعة الفيديوهات.

ومن ناحية البطارية الهاتف يأتي ببطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40W.

كما يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية من لايكا بدقة 40 و 20 و 8 ميجابكسل تدعم الذكاء الاصطناعي وبعدسة واسعة جداً، كما يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 24 بكسل.

الهاتف متوفر بالأسواق السعودية بسعر 3699 ريال سعودي وهو متوفر باللون الأخضر فقط.

التدوينة استعراض هاتف هواوي Mate20 X 5G ظهرت أولاً على عالم التقنية.