دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

واحدة من أكثر المزايا طلباً كانت أن يتمكن المرسل من حذف رسائله من جهاز المستخدم أيضاً، مهما كانت الأسباب التي قد تدفعك لهذا الأمر، فإن واتساب وفرت هذه الميزة لكافة مستخدميها على أندرويد وآيفون، لكن بحث أمني جديد اكتشف خلل في الميزة على آيفون.

نظراً للاختلاف في طريقة عمل الميزة ما بين أندرويد وآيفون، فإنه يمكن العثور على أدلة عن الرسائل المحذوفة في آيفون.

يقول الباحث الأمني Shitesh Sachan أنه حتى بعد حذف الرسائل لدى الجميع في واتساب آيفون، فإن الرسائل وملفات الوسائط المتعددة تبقى موجودة عند تفعيل خاصية ‘Save to Camera Roll’

هذا يعني أن الصور والفيديوهات قد لا تظهر في واتساب بعد حذفها عند الجميع، لكنها تبقى متاحة للمستخدمين الذين فعلوا خاصية ‘Save to Camera Roll’

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أما في أندرويد فالميزة تعمل بشكل مختلف حيث يتم حذف الصور والفيديوهات حتى من داخل الاستديو ومعرض الصور عند حذفها لدى الجميع.

وبعد تواصل الباحث الأمني مع واتساب وعرض المشكلة عليهم، أفاده المتحدث الرسمي بأنه لا توجد ضمانات أكيدة من حذف الرسائل من وسائط تخزين المستخدم. وركزت واتساب على حذفها من العرض في شاشة الدردشة فقط.

الجدير بالذكر أن واتساب ليست خدمة الدردشة الوحيدة التي عانت من هذه المشكلة، حيث سبق أن اكتشف تلغرام يقوم بنفس الأمر وأرسلت الخدمة تحديث لحلها، ولا توجد خطط لدى واتساب حالياً لحل المشكلة عبر تحديث التطبيق.

التدوينة ميزة “الحذف لدى الجميع” في واتساب آيفون تبقي الرسائل بعد حذفها ظهرت أولاً على عالم التقنية.