شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق على ارتفاع متوسط فى مناطق لبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الوطنية اللبنانية للإعلام، إن الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق منذ الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الخميس، فى أجواء منطقتى النبطية وإقليم التفاح على ارتفاع متوسط.

وأكدت الوكالة أن ذلك يتزامن ذلك مع تحليق منذ الفجر لطائرة تجسس معادية من نوع (ام كا) فى أجواء قرى وبلدات النبطية.

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كشف وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، عن خطة للاعتداء على لبنان بأكثر من طائرة من دون طيار"مسيرة"، مشددا على أن الجيش اللبنانى لديه تعليمات دائمة بالرد على أى اعتداء تتعرض له البلاد وأكبر دليل على ذلك هو إطلاق النار على طائرات مسيرة مؤخرا.

وقال وزير الدفاع اللبنانى، فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الدفاع اللبنانية اليوم الخميس، إن الطائرات المسيرة أخطر خرق إسرائيلى للقرار 1701، كما أنها عرضت حركة الطيران فى أجواء مطار بيروت الدولى للخطر.