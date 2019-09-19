شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية تيماء تنهى استعداداتها للاحتفال باليوم الوطنى السعودى الـ89 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بلدية محافظة تيماء استعداداتها للاحتفال باليوم الوطنى الـ89 من خلال تجميل واجهة مبنى البلدية وكافة الميادين والمجسمات الجمالية بالمحافظة بالإنارة الخضراء وكذلك تجميل المداخل الرئيسية وتركيب الأعلام فى عدد من الطرق الرئيسية بالمحافظة. وحسب موقع عاجل السعودية، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام فواز العنزى أن البلدية حرصت على إظهار المحافظة بحلة باهية وألوان جمالية مضيئة ولوحات فنية تعبر عن هذه المناسبة الغالية على نفوس جميع المواطنين وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن، مضيفا أن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالى باليوم الوطنى فى ساحة بئر هداج التى ستنطلق فعالياته يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات ستتضمن مسيرة للدوائر الحكومية، وأوبريت وطني وعرض مرئي بالإضافة إلى عرض للفنون الشعبية و القصائد الوطنية ومسرح الطفل و تقديم الهدايا والعديد من الأنشطة والفعاليات المتفرقة في موقع الاحتفال.

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