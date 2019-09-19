نتنياهو: مندهش ومحبط من رفض جانتس عرض تشكيل حكومة وحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، عن خيبة أمله من رفض منافسه فى الانتخابات، اليوم الخميس، عرضه بحث تشكيل حكومة وحدة، لكنه قال إنه يظل منفتحا على الحوار.
وكتب نتنياهو، على تويتر "أنا مندهش ومحبط من حقيقة أنه، حتى الآن، ما زال بينى جانتس يرفض دعوتى للقاء، "عرضى بأن نجتمع ما زال قائما يا جانتس، هذا ما يتوقعه المواطنون منا".
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