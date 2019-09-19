شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال إرهابى وتدمير وكرين خلال عملية إنزال جوى فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، اليوم الخميس، تنفيذ عملية إنزال جوي بمنطقة صحراوية في منطقة جلابات بمحافظة الأنبار الواقعة غربي البلاد، ما أسفر عن تدمير وكرين يحتويان على أسلحة وتجهيزات وعبوات ناسفة معدة لتنفيذ عمليات إرهابية في المحافظة.

وأضافت الخلية ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ أن العملية أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء، كما تم تدمير عجلة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال العملية الأمنية المستمرة في صحراء محافظة الأنبار.

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كانت قيادة العمليات المشتركة في العراق قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "إرادة النصر" الهادفة إلى مطاردة مسلحي تنظيم "داعش" في صحراء محافظة الأنبار.