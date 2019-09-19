شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 35 داعشيا شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت مصادر عراقية ، اليوم الخميس، عن اعتقال 35 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المحافظات الواقعة شمال البلاد.

وأفادت المصادر العراقية ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن خلية الصقور ومديريات الاستخبارات العراقية تمكنوا من إلقاء القبض على 35 داعشيا في إحدى المحافظات الشمالية، وذلك تزامنا مع خطاب زعيم داعش الأخير الذي دعا فيه أنصاره إلى ما أسماه بـ"الجهاد".

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وأكدت تعاون أفراد من التنظيم مع أجهزة الاستخبارات العراقية، مشيرة إلى أن عناصر من داعش أدلوا بمعلومات عن أماكن المضافات وأوكار ومخابئ التنظيم إلى الأجهزة الأمنية في العراق.

وأوضحت أن هذا يأتي عقب تعرض التنظيم لهزيمة كبيرة في عدد من المحافظات العراقية وعدم طاعة عدد كبير من عناصره لزعيم داعش الإرهابي.

يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من المطلوبين من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من البلاد.