شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات دبى تحتفل باليوم الوطنى السعودى الـ 89 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت مطارات دبى ممثلة فى "فريق هويتي" الذي يتضمن ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين باليوم الوطنى السعودى الـ 89 وذلك خلال استقباله للزوار السعوديين القادمين الى الامارات عبر مطار دبى الدولى بالورود والهدايا التذكارية. وحسب وكالة أنباء الإمارات أعرب عدد من كبار المسؤولين فى مطار دبي الدولي الذين استقبلوا الزوار عن تقديرهم لهذه المناسبة العزيزة وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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