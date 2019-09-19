شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق صافرات الإنذار التجريبية فى بعض مناطق المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر حساب قناة السعودية، على تويتر، أن صافرات الإنذار التجريبية انطلقت قبل قليل بمدينة الرياض والدرعية والخرج والدلم.
وكانت أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودى إجراء تجربة إطلاق لـصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الخرج والدرعية والدلم ظهر الخميس، بهدف التأكد من كفاءة النظام وجاهزيته.
وكانت أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودى إجراء تجربة إطلاق لـصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الخرج والدرعية والدلم ظهر الخميس، بهدف التأكد من كفاءة النظام وجاهزيته.
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