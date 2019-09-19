السودان.. تظاهرة بالخرطوم تطالب بمحاكمة رموز "البشير"

الخرطوم/أحمد عاصم /الخليج 365
توجه مئات المتظاهرين، اليوم الخميس، في موكب احتجاجي من وسط العاصمة السودانية الخرطوم لمقر وزارة العدل، مطالبين، بمحاكمة رموز نظام "عمر البشير" السابق وتحقيق العدالة.
وحمل المتظاهرون، أغلبهم من الشباب، أعلام السودان وهتفوا :"الدم للقتلة".
وكانت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير قد دعت، في وقت سابق، لمسيرة الخميس ضمن جدول "تحقيق أهداف الثورة".
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