السودان.. استقالة قيادي بارز بحركة متمردة من منصبه

الخرطوم / الخليج 365

أعلن نائب رئيس حركة سودانية متمردة استقالته من منصبه، الخميس، متهما إياها بالابتعاد عن خطها الثوري، والمساومة على مبادئها.

جاء ذلك في استقالة مكتوبة، تقدم بها نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، بالمملكة المتحدة وآيرلندا، علي عسكوري، اطلعت عليها الخليج 365.

وتعد استقالة عسكوري، الخامسة من نوعها لقيادات بالحركة، إذ غادرها خلال الأسابيع الماضية، المتحدث باسمها مبارك أردول، بجانب لنا مهدي، ومبارك قادم النور، وحذيفة عبد الله.

واعتبر عسكوري أن "تنكر الحركة الشعبية لمبادئها الأساسية، تلاحظ في التراجع المريع للحركة عن شعاراتها الأساسية".

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وأوضح أن "الحركة تماهت مع أمراض السودان القديم، وابتعدت عن خطها الثوري في التغيير الجذري للدولة، وأصبحت تساوم على مبادئها، حتى لم يعد هنالك فرق بينها وبين القوى الأخرى".

وتابع: "بلغ تنكر الحركة لمبادئها مداه في ممارستها الإقصائية في الجبهة الثورية، ضد تجمع المتأثرين بالسدود (شمال السودان)"، دون تفاصيل.

واتهم قيادة الحركة بالتناقض في المواقف، "فبينما تتحدث عن السودان الجديد، تتمسك في ذات الوقت بدولة السودان القديم بكل مثالبها".

ومنذ يونيو 2011، تخوض الحركة/ شمال، بقيادة مالك عقار، تمردا مسلحا في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتتشكل الحركة بالأساس من مقاتلين انحازوا إلى جنوب السودان في حربه مع الخرطوم، قبل أن تنتهي باتفاق سلام أبرم عام 2005، مهد لانفصال جوبا عبر استفتاء شعبي عام 2011.

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