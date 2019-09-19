المركزي اللبناني يوافق على تصفية ذاتية لـ "جمّال ترست بنك"

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول



وافق البنك المركزي اللبناني، الخميس، على طلب "جمّال ترست بنك"، الذي يواجه عقوبات أمريكية، تنفيذ تصفية ذاتية له.



ويواجه البنك عقوبات فرضتها واشنطن، بتهمة تسهيله أنشطة مالية لحزب الله أواخر أغسطس/ آب الماضي.



وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في بيان اليوم، إن قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافة العائدة للمصرف وأية موجودات أخرى، كافية لتسديد كامل ودائع والتزامات عملائه.



وشدد سلامه تأكيده على "تأمين أموال المودعين كافة بتاريخ استحقاقها، والحفاظ على حقوق الموظفين في هذا المصرف".



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وفي بيان له اليوم، أعلن "جمّال ترست بنك" أنه على الرغم من سلامة وضعه المالي، المؤكد في تقارير مفوضي المراقبة، وامتثاله التام للقواعد والأصول، اضطر مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بالتصفية الذاتية.



وفرضت الولايات المتحدة في 29 أغسطس/ آب الماضي، عقوبات على المصرف والشركات التابعة له (ترست للتأمين وترست للتأمين على الحياة وترست لخدمات التأمين) بتهمة تسهيله الأنشطة المالية لحزب الله.



وفي 1997، صنفت الولايات المتحدة "حزب الله" تنظيما إرهابيا أجنبيا، بشكل رسمي. ومؤخرا فرضت عليه عقوبات عدة.

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