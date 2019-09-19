مسؤول عراقي ينفي وجود قصف على مواقع للحشد في البوكمال السورية

الأنبار/ سليمان القبيسي/ الخليج 365
نفى قائمقام مدينة القائم العراقية أحمد الدليمي، الخميس، أنباءً تحدثت عن وقوع قصف استهدف مواقعا للحشد الشعبي في منطقة "البوكمال" السورية قرب الحدود بين البلدين.
وفي تصريح للأناضول، قال الدليمي، "ننفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول وجود عمليات قصف جوي استهدفت مواقع لفصائل الحشد في منطقة البوكمال السورية الحدودية مع مدينة القائم العراقية".
وذكر الدليمي، أن "أي من مواقع الحشد لم تتعرض إلى قصف داخل قضاء القائم أيضًا خلال الأيام الماضية".
وصباح الخميس، تناقلت وسائل إعلام محلية، أنباءً على لسان مسؤول عراقي، بقيام طائرات مساء الأربعاء، بقصف مواقع للحشد وفصائل مسلحة في البوكمال ومقتل وإصابة عدد من العناصر.
يذكر أن مدينة القائم بمحافظة الأنبار، تم تحريرها قبل ثلاثة سنوات من تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما تدير المدينة أمنيًا قوات الجيش والشرطة وفصائل من الحشدين "الشعبي" و"العشائري".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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