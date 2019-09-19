سفير سعودي: جريمة مقتل خاشقجي "وصمة عار"

لندن/ فاتح حافظ محمد/الخليج 365

وصف الأمير خالد بن بندر آل سعود، سفير السعودية لدى بريطانيا، جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول بأنها "وصمة عار".

وقال في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأربعاء: "ما حدث في إسطنبول قبل نحو عام، كان وصمة عار على السعودية، وعلى ثقافتنا، وشعبنا وحكومتنا".

وأضاف: "أتمنى لو أن هذا لم يحدث".

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وتعد هذه التصريحات هي الأولى التي يصف فيها مسؤول سعودي بأن الجريمة "وصمة عار" على المملكة.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.

وفي يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر تقرير كالامار أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.