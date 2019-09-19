حماس تنعى أحد قادتها

غزة/الخليج 365-
نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جهاد سويلم، أحد قادتها، المقيمين خارج فلسطين، الذي وافته المنية الأربعاء.
وقالت حماس في بيان أصدرته الخميس، ووصل وكالة الخليج 365، إن سويلم "قضى حياته متفانياً في حب وخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والشتات".
وأضافت إنه "ترك بصمات واضحة في ميادين العمل الخيري لفلسطين، والدفاع عن قضايا شعبه وأمّته".
ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول القيادي "سويلم"، ومكان إقامته السابقة ووفاته.
وذكرت مواقع صحفية مقربة من حركة حماس بغزة، أن القيادي سويلم من مواليد عام 1968، وحاصل على درجة الدكتوراة في الإدارة العامة، وشغل مناصب بمؤسسات خيرية، مختصة في "إغاثة الشعب الفلسطيني".
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