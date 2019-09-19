تحطم إف–16 في فرنسا.. والطيار عالق بين أسلاك الكهرباء

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت السلطات الفرنسية أن طائرة مقاتلة بلجيكية، من طراز إف- 16، تحطمت في منطقة مأهولة بالسكان غرب فرنسا، وأن أحد طياريها عالق بين أسلاك كهرباء الضغط العالي.
وصرح متحدث باسم المقاطعة الإقليمية أو الإدارة للأسوشيتد برس بأن طائرة إف 16 تحطمت، الخميس، في بلدة بلوفينر في بريتاني.
وأشار إلى أنه جرى إنقاذ أحد الطيارين بأمان، وأن عمال الطوارئ يحاولون انتشال الطيار الآخر من بين أسلاك الكهرباء، فيما جرى اجلاء السكان من المنطقة المجاورة.
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