إيران تعفي مواطني دولة خليجية من تأشيرة الدخول

أفادت وكالة أنباء "فارس" أن مجلس الوزراء الإيراني وافق على تمديد إعفاء المواطنين العمانيين من استصدار تأشيرة الدخول لأجل غير مسمى.

وأوضحت الوكالة أن الموافقة جاءت في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الرئيس حسن روحاني أمس الأربعاء، وبعد انقضاء مدة قرار الإعفاء المحددة بعام واحد.

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وأضافت أنه تم اعتماد المقترح المقدم من قبل وزارة الخارجية بتمديده على نحو مستدام نظرا لعلاقات الصداقة السائدة بين البلدين وفي مقابل تسهيل سلطنة عمان إجراءات سفر المواطنيين الإيرانيين إليها.

في سياق آخر، أعلنت إيران، أمس الأربعاء، أنها ستنظم عرضها العسكري السنوي في الـ22 من سبتمبر/ أيلول في الخليج بمشاركة 200 فرقاطة لقوات الحرس الثوري، وذلك في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

ووفقا لـ"رويترز"، نقل موقع "إيران فرنت بيدج" عن مصادر عسكرية قولها "ستشارك حوالي 200 فرقاطة للحرس الثوري الإيراني في عرض لوحدات عسكرية في الخليج ... في 22 من سبتمبر إحياء لذكرى بداية الحرب الإيرانية العراقية عام 1980".

ويتزامن ذلك مع تزايد التوتر في المنطقة، بعدما اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، في وقت سابق من اليوم، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن على شركة "أرامكو" في السعودية.