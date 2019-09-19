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الكشف عن أسباب إلغاء وزير في الخارجية البريطانية زيارته إلى السودان

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وأشار صديق في تصريحات لموقع صحيفة "الإنتباهة" إلى أن "الزيارة قد تتم في المستقبل".

© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI

وكان دبلوماسي سوداني رفيع قد كشف في تصريحات للإنتباهة أن وزير الدولة للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية البريطانية اعتذر عن زيارة للسودان تم الاتفاق عليها مسبقاً.

وقال الدبلوماسي إن "الوزير البريطاني اعتذر عن الزيارة وقرر أن تتم في وقت لاحق لظروفهم الداخلية".

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وتابع بأنه "ستتم برمجتها عقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك".

ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، الشهر الماضي، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًا. وكان من المقرر بحسب الوثيقة، تعيين وزراء الحكومة في 28 من الشهر الماضي آب/أغسطس، وأن يؤدوا القسم في 31 من الشهر نفسه.

وأعلن عن تشكيل الحكومة السودانية بداية الشهر الجاري، ومنذ ذلك التاريخ استقبل السودان عدد من الشخصيات والمسؤولين الدوليين. 

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