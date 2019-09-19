بتغريدة... جنبلاط يكشف عما سيحصل في الخليج قريبا

غرد جنبلاط على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا "يبدو أن حريقا كبيرا سيشب في الخليج نتيجة الحرب في اليمن التي لا بد من تسويتها سلميا ونتيجة المواجهة الأمريكية الإيرانية التي سيدفع العرب ثمنها".
وأضاف جنبلاط قائلا "لذا فإن أي خلل في معالجة الموازنة في لبنان والخروج عن توصيات Duquesne الواضحة قد يحرق الوضع خاصة أننا نسمع بأن سفنا كهربائية جديدة آتية".
وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية من السعودية.
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