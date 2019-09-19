دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كويكب بحجم أطول مبنى في العالم يعبر نطاق الأرض في سلام

بحجم أطول مبنى في العالم، وهو برج خليفة في دبي، مرّ كويكب وُصف بالوحش، قرب الأرض في منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وتحرك كويكب 2000 QW7، المعروف أيضا باسم 467317، بسرعة 14400 ميل/ساعة تقريبا.

© alqiyady كويكب بحجم أطول مبنى في العالم يعبر نطاق الأرض في سلامولحسن الحظ، تجاوز نطاق الأرض على مسافة 3.3 مليون ميل. وعلى الرغم من تصنيف هذه المسافة بالقريبة، وذلك وفقا لوكالة ناسا، تمكّن علماء الفلك من التقاط صور مفصلة بشكل لا يصدق للكويكب أثناء العبور الأخير.

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وقام موقع علم الفلك Slooh ببث الحدث مباشرة، باستخدام تلسكوب النظام الشمسي التابع لوكالة "ناسا" في جزر الكناري.وقال بول كوكس، وهو عالم فلك يعمل مع Slooh: "قد لا يبدو ذلك مثيرا للإعجاب بالنسبة لك إذا لم تكن ملما بعلم الفلك، ولكن النقطة البيضاء فوق الوسط هي بحجم مركز One World Trade في نيويورك".

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شاهد أيضاً: فيديو وصور: أول فندق سياحي فضائي جاهز لاستقبال الزوار بعد 6 أعواموأضاف السيد كوكس: "إذا كان جسم بهذا الحجم سيؤثر على الأرض، فإنه قد يمحو مدينة ويسبب دمارا إقليما. ومع ذلك، تماما مثل الديناصورات، لسنا مستعدين لمثل هذا الحدث".

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