دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هكذا كانت المبيعات من هاتف آيفون 11 في الأيام الأولى من طرحه

أفادت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، تحقيق هواتف شركة آيفون الجديدة أرقامًا جيدة خلال الأيام الأولى من بيعها في الأسواق مقارنة بالنسخ السابقة التي أُطلقت العام الماضي.

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شبكة سي إن إن الأمريكية، أشارت إلى أن شركة آبل تنفست الصعداء بعد مبيعات هواتفها الجديدة؛ حيث كانت بحاجة ماسة لهذه الزيادة بعد تراجع مبيعات هواتف آيفون خلال الفترة الأخيرة.

شركة آبل الأمريكية كانت قد كشفت عن هاتفها الجديد آيفون 11 خلال مؤتمرًا أقامته مساء يوم الثلاثاء الماضي على مسرح ستيف جوبز في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

قبل أن تقرر الشراء: أبرز الاختلافات بين هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو alqiyady 1 قبل أن تقرر الشراء: أبرز الاختلافات بين هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو

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هاتف آيفون 11 يأتي بالألوان: الأرجواني، الأبيض، الأخضر، الأصفر، الأسود والأحمر، بمقابل يبدأ من 699 دولارًا، كما أعلنت شركة آبل عن هواتف آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس.المزيد:

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