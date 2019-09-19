الجيش الكويتي يعلن رفع حالة الاستعداد القتالي

دبي - بواسطة محمد فارس الكويت: الحسيني البجلاتي

رفع الجيش الكويتي حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداته، نظراً «لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة». وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها، وهي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة.

وقالت رئاسة الأركان في بيان لها أصدرته مساء أمس، إنه نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة، تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها، وهي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة.

وأضاف البيان: إن ذلك يتم بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية بالدولة، وفي هذا الصدد يقوم الجيش الكويتي بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوصول على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم في تصريح صحفي ان اعلانا صدر من الجيش في وقت سابق أمس حول الاجراءات الامنية والاحترازية المتخذة بشأن اوضاع المنطقة حفاظا على امن البلاد وسلامة اراضيها.

وأضاف المزرم ان مثل هذه الاوضاع يصاحبها شائعات ومعلومات مغلوطة تندس وتنتشر في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها من الوسائل «لذا ندعو الجميع من دون استثناء الى الحصول على المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية لاسيما وكالة الانباء الكويتية (كونا) وحسابات وزارات الدولة في مختلف وسائل التواصل».

ورفعت الأجهزة الأمنية المعنية في الجيش والشرطة والحرس الوطني من مستوى جهوزيتها لتأمين البلاد ضد أية مخاطر محتملة في ضوء التطورات الإقليمية.

وكانت الكويت قد عبرت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف منشأتي نفط تابعتين لشركة «أرامكو» السعودية ووصفته ب«الاعتداء الجبان»، وشدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تأييد الكويت للمملكة في أية إجراءات تتخذها حفاظاً على أمنها.

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