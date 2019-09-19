شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء ناشطا سياسيا جزائريا شارك فى الاحتجاجات ضد الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نشطاء ومحام، اليوم الخميس، إن السلطات الجزائرية اعتقلت الناشط المعارض البارز فضيل بوماله الذى شارك فى الاحتجاجات ضد الحكومة.

واعتقال بوماله الليلة الماضية، رغم أن وزارة العدل لم تؤكده بعد، هو أحدث مؤشر على حملة جديدة ضد المعارضين بعد اعتقال ثلاثة نشطاء بارزين آخرين فى الأسابيع القليلة الماضية.

وتحاول السلطات إخماد حركة احتجاج جماهيرية بدأت فى فبراير وأجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحى فى أبريل وتضغط من أجل تنفيذ مطالب بتطهير شامل للنخبة الحاكمة.