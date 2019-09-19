شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمنى لـ"الخليج 365": الاعتداء على أرامكو يمثل تهديدا للأمن والسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عسكر وزير حقوق الانسان اليمنى، إن الاعتداء والهجوم الذىقام به الحوثيون على منشآتى نفط تابعتين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية يعد استهدافا وتهديدا للأمن والسلم الدوليين، فهو استهداف لمصادر الطاقة فـ"أرامكو" اكبر شركة تصدير نفط فى العالم وإنتاج السعودية يمثل 10 % من الإنتاج العالمى للنفط .

وأضاف عسكر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، هذه الهجمات تؤكد ضعف ميليشيات الحوثى ومن يدعمهم المنطقة، واعتداءاتهم تحول دون وجود فرص للسلام ، وعلى المجتمع الدولى أن يأخذ موقفا حاسما وألا يسمح بتمرير مثل هذه الجريمة فهى جريمة ضد منشآت مدنية، فهناك أكثر من 65ألف موظف بأرامكو، ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقانونين الدولية.

وأكد عسكر أن مسئولية الرد تقع على عاتق المجتمع الدولى.

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ومن جانبه قال قال السفير السعودى لدى ألمانيا، اليوم ، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على هجوم استهدف اثنتين من منشآت نفط أرامكو بالسعودية مطلع الأسبوع.

وقد أثار استهداف معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص ردود أفعال غاضبة عربيا ودوليا والتى استنكرت الهجمات واعتبرتها تهديدا لأهم مصادر الطاقة فى العالم .

وعقدت وزارة الدفاع السعودية مؤتمراً صحفياً أمس، وأكد خلاله العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها، معتبراً أن "هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة"، ودعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة.