نقل الداعية السعودي سلمان العودة لسجن في الرياض لتعجيل محاكمته

الرياض/ الخليج 365-

قال عبد الله، نجل الشيخ السعودي البارز، سلمان العودة، إن السلطات السعودية نقلت والده إلى سجن في الرياض لتعجيل جلسة محاكمته، والمقرر لها الانعقاد بعد نحو شهر.

وأوضح عبد الله، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، "اليوم تفاجأت العائلة باتصال من إدارة السجن على الأهل في السعودية وأخبروهم بنقل الوالد سلمان العودة على عجل للرياض لأجل جلسة تم تعجيلها ضمن محاكمة الوالد".

وأضاف أن "الموعد الأساسي (لجلسة المحاكمة) يفترض أن يكون بعد أكثر من شهر من الآن. أسأل الله أن يعجل له بالفرج والجميع".

وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

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وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

وفي يوليو/تموز الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية، بإطلاق العودة "فورًا دون قيد أو شرط".

ومؤخرا تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة، بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من السلطات السعودية بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدعاة الثلاثة البارزين في البلاد، كما لم يصدر عن تلك السلطات ما يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.