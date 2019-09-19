العراق يرفض الانضمام للتحالف الدولي لأمن ملاحة الخليج

بغداد (العراق)/ نازا محمد/ الخليج 365

أعلن العراق، الخميس، رفضه الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية بمياه الخليج، معتبرًا أن تلك القوة العسكرية "تزيد المشهدين السياسي والأمني تعقيداً".

وفي تصريح للأناضول، قال الناطق باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف، إن رؤية الخارجية تتلخص بأن تشكيل أي قوة عسكرية لحماية الممرات المائية في الخليج سيضفي على المنطقة مزيدًا من التعقيد.

وأضاف الصحاف: "علاوة على أن التصعيد بين طهران وواشنطن يأخذ مسارات متعددة، والعراق يلتزم الحياد إزاء هذا التصعيد وينظر إلى ضرورة الإبقاء على منطقة آمنة ومتوازنة ومستقرة".

يتبع///

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