اليمن / الخليج 365
أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الخميس، مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين جراء استهدافها لهم جنوبي المملكة.
جاء ذلك بحسب ما أوردت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي حول الأمر.
وذكرت القناة أن عددا (لم تحدده) من الجنود السعوديين قتلوا وأصيبوا، الأربعاء، إثر قصف صاروخي ومدفعي استهدف معسكرا لهم في قطاع جيزان.
وأوضحت نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه، أن "هؤلاء سقطوا إثر إطلاق صاروخي زلزال 1، وعدد من قذائف المدفعية".
ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى حول ذلك.
ويستهدف الحوثيون بين الحين والآخر، أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما يعلن التحالف العربي بقيادة السعودية التصدي لتلك الهجمات.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يتحدثون عن مقتل جنود سعوديين بقصف جنوبي المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.