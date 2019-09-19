“#الأخضر” يتراجع مركزين في تصنيف #فيفا الشهري.. 70 عالميًّا و8 آسيويًّا.

صحيفة الخليج الالكترونية

فقد الأخضر السعودي مركزين، ليحل في المركز الـ70 في التصنيف الجديد للفيفا، الذي صدر اليوم؛ وذلك بـ1336 نقطة جاء بها في المركز الثامن آسيويًّا.

عالميًّا حافظ منتخب بلجيكا (1752 نقطة) على صدارته للتصنيف العالمي FIFA/Coca- Cola في النسخة الأحدث التي صدرت اليوم عقب إجراء ما مجموعه 212 مباراة، توزعت ما بين 60 مباراة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، ومع إجراء 74 مباراة في التصفيات القارية؛ بينما أقيمت 78 مباراة ودية حول العالم.

واستفادت فرنسا من انتصاراتها في تصفيات كأس أوروبا، لتستعيد وَصافة الترتيب بـ(1725) متقدمة على البرازيل التي عادت من جديد للمركز الثالث (1719).

وفي بقية مراكز العشرة الأوائل؛ حافظت إنجلترا على مكانها الرابع (1662)؛ بينما تَقَدّمت البرتغال للخامس (1643)، مستغلة تراجع أوروجواي للمركز السادس (1639)؛ فيما تقدمت أسبانيا مركزين لتصبح سابعة (1631)، وتراجعت كرواتيا مرتبة إلى الثامنة (1625)، وكذلك الحال بالنسبة لكولومبيا التي تراجعت مرتبة إلى التاسعة (1622)؛ فيما حافظت الأرجنتين على مركزها العاشر (1614).

شَهِد هذا التصنيف أفضلَ تحرك للأمام، وسجله منتخب جرينادا، الذي تَقَدّم 13 مرتبة؛ أي للمركز (160)؛ بفضل نتائجه في دوري أمم كونكاكاف؛ حيث جمع 28 نقطة، وبذلك كان مع منتخب جزر كايمان الذي تقدم 11 مرتبة، أي للمركز (193) أكثر من حصل على النقاط.

على صعيد القارة الآسيوية التي شهدت انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023؛ فقد عُرفت محافظة إيران على صدارتها، كما بقيت في المركز (23) عالميًّا، تليها اليابان ثانية مع تقدّمها مرتبتين (31)، وظلت كوريا الجنوبية ثالثة وفي المركز (37)، وتليها أستراليا رابعة مع تقدّمها للمركز (44)، وبقيت قطر خامسة وبنفس المركز (62).

على صعيد القارة الأفريقية لم تتغير الأمور عن الإصدار السابق؛ حيث حافظت السنغال على ريادتها؛ إذ بقيت في المركز (20)، تليها تونس ثانية وبالمركز (29)، ثم نيجيريا ثالثة بالمركز (34)، ومن ثم الجزائر بطلة إفريقيا التي احتلت المركز الرابع رغم تقدّمها مرتبتين على الصعيد العالمي (38)، ونفس الأمر بالنسبة للمغرب التي ظلت خامسة مع تقدّمها مركزين (39) عالميًّا.