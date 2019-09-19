القتل تعزيرًا لمهرب “حشيش” باكستاني

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة. وقال البيان إنه تم القبض على المدعو “مثل خان نسيم شاه”، باكستاني الجنسية، عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر. وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا، والحكم بقتله تعزيرًا.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه. وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في الجاني اليوم في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.