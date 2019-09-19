نشاط إسرائيلي على الحدود مع لبنان

ذكر مراسل وكالة "​النشرة​" اللبنانية أن دورية إسرائيلية مدعومة بآليات مدرعة قامت بتمشيط الطريق العسكري خلف الجدار الحدودي بين تلال ​العديسة​ والمطلة الحدودية. وأشار المراسل أن التحركات الإسرائيلية تزامنت مع القيام بأعمال صيانة وإصلاح لبعض المعدات على الطرق الترابية بين البساتين المحاذية للحدود. أما في الجانب اللبناني فاقتصرت على دوريات ناشطة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​. وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

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