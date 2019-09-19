وقال ياسر رزق عبر حوار تلفزيوني "ورد معلومات أن هناك شيئا يعد لاغتيال قيادات القوات المسلحة الذين يستمعون لخطاب الرئيس السابق محمد مرسي في قاعة المؤتمرات". وأضاف "لولا أن أحد كبار معاوني الفريق عبد الفتاح السيسي أرسل لواء من القوات الخاصة لحماية قيادات القوات المسلحة في ذلك الوقت". وأوضح رزق أن السيسي تعرض لأكثر من محاولة اغتيال في 30 يونيو/ حزيران ثم في 3 و24 و26 يوليو/ تموز. وحذر ياسر رزق مما وصفه بـ"حرب الشائعات" التي تستهدف الجيش المصري، الذي وصفه بأنه "عمود الخيمة للدولة، ووقف مع الشعب في 30 يونيو، ويساعد الشعب في إعادة بناء الدولة الحديثة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... الكشف عن 4 محاولات لاغتيال السيسي وقيادات في الجيش المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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