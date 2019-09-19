الخارجية الإيرانية: السعودية بلد مهم لا نسعى لتجريده من دوره

طهران - سبوتنيك. وفقا لموسوي، فقد اقترحت بلدان مجموعة 4 + 1 (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا العظمى وألمانيا) مؤخرًا اجتماعًا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن كان من المفترض أن يتم عقده قبل جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وقال موسوي في بيان "آخذين الظروف الحالية في الاعتبار، يمكن عقد هذا الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال زيارة الوفد الإيراني إلى نيويورك".

وفيما يخص آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي، تابع متحدث الخارجية "إذا استمروا في عدم تنفيذ تعهداتهم في الاتفاق النووي فأننا سوف نستمر في تقليص تعهداتنا في الاتفاق وسوف نترك نافذة دبلوماسية مفتوحة في هذا الملف".

وحول العلاقات مع السعودية والتطورات الأخيرة في المنطقة، أتم موسوي "السعودية بلد مهم ولا نسعى لتجريده من دوره كما لا ينبغي تجريد إيران من دورها البناء في المعادلات".

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وكان المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية.

وعرضت المملكة يوم أمس الأربعاء، بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي، إن جماعة "أنصار الله" نفذت الهجوم على المنشآت النفطية "بوسائلها الخاصة".