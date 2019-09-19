نقابة المعلمين تمثل أمام المحكمة بأول قضية ضد الإضراب في الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة يمثل المستشار القانوني لنقابة المعلمين المحامي بسام فريحات مفوضا عن النقابة الخميس، أمام قاضي محكمة بداية غرب عمان صالح الطراونة للنظر بالشكوى المقدمة من قبل مواطن بحق النقابة وذلك جراء الضرر الذي لحق بطفليه بسبب الإضراب والمطالبة بحل النقابة. الشكوى تعد الأولى التي يبدأ القضاء، النظر بها بعد احتجاجات لبعض الأهالي في عدد من المحافظات تدفع بفك الإضراب الذي نفذته نقابة المعلمين في الخامس من الشهر الجاري والعودة إلى المدارس . اقرأ أيضاً : المعلمون في المدارس الحكومية ينهون أسبوعهم الثاني من الإضراب دون التوصل لاتفاق مع الحكومة - فيديو وكانت الشكوى التي حصلت "رؤيا" على أبرز ما ورد فيها تفيد " بناء على الإضراب الذي نفذته نقابة المعلمين وإعلانها إضرابا مفتوحا وأن هذا القرار يشكل مساسا بحق التعليم المطلوب بالمادة 3/6 من الدستور الأردني وإلحاق العطل والضرر بالجهة المدعية . وأن هذا القرار مخالف لأحكام المادة 40 من قانون التربية والتعليم رقم 3 سنة 1994". الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم أكد لـ "رؤيا" التزام المعلمين بعدم تنفيذ أية وقفات أمام محكمة غرب عمان بناء على قرار من نائب النقيب الدكتور ناصر النواصرة الذي طالب بعدم تنفيذ أي اعتصامات او وقفات أمام المحاكم وذلك احتراما للقضاء، الأردني وإيمانا بنزاهته.

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