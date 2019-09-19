دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper رسالة رسالة السعودية إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات على منشأتي أرامكو

بعث عبدالله بن يحيى المعلمي، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، رسالة إلي مجلس الأمن الدولي حول الاعتداء على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص، موضحًا أن الهجمات التي استهدفت أرامكو جاءت بأسلحة إيرانية الصنع.

وقال المعلمي -في رسالة إلى مجلس الأمن (ترجمتها «عاجل»)-: بناءً على تعليمات من حكومتي، أكتب إلى سعادتكم لاطلاعكم على هذا الهجوم الجبان الإرهابي والشنيع، الذي استهدف منشآت نفط أرامكو السعودية في بقيق وخريص، يوم السبت 14 سبتمبر 2019.

وأضاف: هذه الهجمات لم تستهدف المملكة العربية السعودية فقط، بل تستهدف إمدادات الطاقة الدولية وأمن الاقتصاد العالمي أيضًا.

وتابع: المملكة العربية السعودية لديها القدرة الكاملة على حماية أصولها النفطية والاقتصادية المهمة، ومكاسبها الوطنية، والأهم من ذلك، المواطنين والمقيمين. لكن ينبغي أن تعلموا أننا نتعامل مع هجوم إرهابي منظم.

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وأوضح المعلمي ضلوع إيران في الجريمة قائلًا: جميع الدلائل والمؤشرات الأولية تكشف أن هذا الهجوم لم ينطلق من الأراضي اليمنية كما تدعي ميليشيا الحوثيين الإرهابية، وأن الأسلحة المستخدمة كانت إيرانية الصنع. مؤكدًا أن السعودية سوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الدولي.

ودعا الأمم المتحدة وخبراء دوليين للمشاركة في التحقيق فقال: أرفق مع هذه الرسالة البيان الصادر عن وزارة الخارجية بدعوة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للاطلاع على الموقع على أرض الواقع والمشاركة في التحقيقات.

وختم المعلمي رسالته طالبًا من مجلس الأمن تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، ومؤكدًا أنه سيرسل رسالة مماثلة إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة.