شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يغادر السعودية متجها إلى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مندوب عن وسائل الإعلام اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو غادر السعودية متجها إلى أبوظبي. ويزور بومبيو المنطقة بعد هجمات استهدفت منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت.

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