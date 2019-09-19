شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بالكويت: ملتزمون بأمن وسلامة الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير البريطانى لدى الكويت مايكل دافنبورت، مجددا التزام بلاده بأمن دولة الكويت وسلامة أراضيها، وقال: إن الكويت حليف مهم وشريك إستراتيجى لبريطانيا.
وأضاف دافنبورت - فى تصريح صحفى، اليوم الخميس، أن التهديدات بالطائرات المسيرة (الدرون) أمر يقلق بريطانيا، داعيا إلى تحرك جماعى وعمل مشترك، لمكافحة تلك التهديدات الجادة فى ظل التقدم التكنولوجى المستمر.
وتابع السفير البريطانى لدى الكويت قائلا : "لقد تحدثنا مع الجانب الكويتى فى هذا الصدد، من أجل العمل معا لمواجهة مثل هذه التحديات".
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