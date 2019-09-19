فرنسا: رواية الحوثيين بمهاجمة منشآت نفط سعودية لا يمكن تصديقها

باريس / الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن رواية الحوثيين بمهاجمة منشأتي نفط سعوديتين تابعتين لشركة أرامكو، "أمر غير قابل للتصديق".

جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة أجراها برنامج "لا ماتينال" على قناة "سي نيوز" الفرنسية (خاصة) مع لودريان، الخميس.

وقال: "المتمردون الحوثيون أعلنوا أنهم هاجموا منشأتي نفط سعوديتين، وهذا أمر غير موثوق به نسبيا، لكننا ننتظر نتائج التحقيق الدولي في الواقعة".

وأضاف: "نحن نعيش وضعا حرجا منذ وقوع الهجمات ضد منشآت النفط السعودية الضخمة".

وفي السياق، لفت "لودريان" إلى أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الأسبوع المقبل، "قد تكون فرصة لتخفيف التوتر الأمريكي ـ الإيراني".

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وتابع: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وضع على جدول أعماله خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة، لقاء كل من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني حسن روحاني".

وتتهم الولايات المتحدة، إيران، بأنها وراء الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، رغم إعلان جماعة "الحوثي" اليمنية مسؤوليتها عن تنفيذه.

والأربعاء، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية، تشكل "إعلان حرب" إيرانيا.

من جهتها، توعدت طهران، الولايات المتحدة بـ "رد قاسٍ وفوري" على أي هجوم قد يستهدفها، على خلفية استهداف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" السعودية، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

ويعد هذان المجمعان، القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.