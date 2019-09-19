أمير قطر يزور فرنسا وبريطانيا

الدوحة /أحمد يوسف/ الخليج 365

يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة باريس.

كما يلتقي غدا الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في العاصمة لندن.

ويتناول أمير قطر، في اللقاءين، تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي في مختلف مجالات الشراكة، إضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز المستجدات في الإقليم والعالم، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

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ويتوجه آل ثاني، بعد زيارة لندن، إلى نيويورك، لترؤس وفد بلاده في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلقي آل ثاني، خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية بمقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية، بحسب "قنا".



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