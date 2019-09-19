حديقة أبها الجديدة تطلق فعالياتها لليوم الوطني ٨٩ تزامن مع إطلاق الألعاب النارية

أروى عبدالله

تنطلق فعاليات اليوم الوطني ٨٩ بحديقة أبها الجديدة وذلك تحت إشراف مباشر من شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة( أبها بارك ) بعنوان همة حتى القمة..

اشتملت برامج وفعاليات اليوم الوطني على مدينة الملاهي والألعاب الكهربائية والعاب التحدي والعاب VR

وعروض للحيوانات والسيرك كما تتوفر الكثير من المطاعم والمقاهي ومواقع الكافي المميزة .

وتؤكد شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات عن انطلاق الألعاب النارية والعرض للضوء والصوت على بحيرة السد في مدينة أبها الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠ /١٤٤١/١ وتستمر حتى مساء يوم الاثنين القادم ١٤٤١/١/٢٤ تزامن مع إطلاق فعاليات اليوم الوطني .

كما وفرت شركة ليالي الخليج جلسات مخصصة للعائلات والأطفال لمشاهدة الألعاب النارية عن قرب على بحيرة السد في مدينة أبها ، وتمنح الدخول مجاني للشباب والشابات والعائلات من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الساعة الحادية عشرة والنصف مساء كل يوم مع استمرار العمل في حديقة أبها الجديدة طوال العام .. وتمنح شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات في حديقة أبها الجديدة الكثير من الجوائز للزوار على مسرح البحيرة بحديقة أبها الجديدة.