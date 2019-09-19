توجيه عاجل بإيقاف البناء العشوائي وأبراج الاتصالات في العاصمة المقدسة

صحيفة الخليج الالكترونية

وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص مدراء العموم ورؤساء البلديات الفرعية والمرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة بعدم السماح للمواطنين بالبناء العشوائي وكذلك إنشاء أبراج اتصالات أو خلافه على الأراضي المخصصة للحدائق العامة أو وضع بركسات أو إنشاء أي مبنى سواءً دائم أو جاهز أو مؤقت وذلك لأهمية المحافظة على الأراضي العامة و المخصصة لخدمة المواطنين، وتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة.

وفي سياق مُتصل وجه معاليه بمعالجة ظاهرة توزيع المطويات التسويقية ووضع الملصقات الإعلانية والدعائية المُخالفة على واجهات المباني والإشارات المرورية ومكائن الصرف الآلي وفي الأماكن العامة والتي تؤدي إلى تشويه المشهد البصري وتُؤثر سلباً على مستوى النظافة العامة.