نصائح مهمة للطلاب يقدمها مختصون في التوظيف والتدريب.. لأجل مستقبلهم

يسعى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إلى صوغ موجهات تسهم في إرشاد الطلاب إلى المهن الأكثر ملاءمة لكلٍ منهم حيث كثير من الطلاب إلى تلمس خطاهم صوب المهن المناسبة في سوق العمل .

وحث الخبير في التنمية البشرية والإرشاد المهني طارق السيف الطلاب على إدراك ميولهم في وقت مبكر قبل دخولهم سوق العمل، ويزيد بأن اختيار التخصص المناسب في الوقت المناسب أمر مهم للفرد ويوفر الجهد والوقت “لذلك على الطلاب والطالبات معرفة اهتماماتهم وميولهم وقدراتهم المهنية ومتابعة منتجات سوق العمل والاطلاع على فرص العمل بعد التخرج ومعرفة متطلبات المهنة”.

ويحث السيف الذي يلقي محاضرات تثقيفية يومياً في ملتقى لقاءات جدة 2019 الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الطلاب على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل).

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم برنامج التثقيف والإرشاد المهني “سبل” الذي يستهدف طلاب المدارس بالإضافة إلى طلاب الجامعات والمعاهد والباحثين عن عمل والموظفين.

وتقدم المنصة برامج في التثقيف والإرشاد المهني (سُبل) من خلال شبكة الإنترنت ترتكز عليها أنشطة التثقيف والإرشاد المهني لجميع الفئات المستهدفة، كما توفر محتوى ومعلومات غنية وتفاعلية عن سوق العمل لتساعد جميع الشرائح المستهدفة على اتخاذ قرارات صائبة فيما يخص مساراتهم التعليمية والمهنية.

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ويقدم برنامج التثقيف والإرشاد المهني (سبل) مشروع صندوق أسبوع المهنة وهو عبارة عن برنامج مدته خمسة أيام دراسية يحتوي على مواد تفاعلية وأنشطة تهدف الى توعية الطلبة في المرحلة الثانوية بالمسارات المهنية المختلفة والمهارات اللازمة للنجاح ومهارات ريادة الأعمال والإرشاد وبذلك تتم تهيئتهم على اتخاذ قرارات أفضل لمستقبلهم المهني.

وأسدى المختص في الإرشاد المهني وإدارة المشاريع عبد الله الحسين عديداً من النصائح للطلاب والطالبات الذين زاروا ملتقى لقاءات جدة 2019، مؤكداً لهم أهمية معرفة الميول المهنية والتعليمية ومحاولة فهم الذات والقدرات الشخصية والإعداد المبكر لسوق العمل من خلال عدة طرق مثل الدورات التدريبية والأعمال التطوعية البناءة التي تسهم في إثراء الجانب العلمي والعملي كما أكد أهمية إعداد السير الذاتية بصورة مناسبة، إضافة إلى مهارات التعامل مع المقابلات الوظيفية.

من جهته، نصح مستشار التوطين في غرفة جدة عابد عبد الله عقاد الباحثين عن عمل بالحرص على اكتساب مهارات متخصصة في المهن التي يعتزمون التخصص فيها، مؤكداً أهمية الحصول على المهارات المناسبة للمهن في المستقبل.

وأشار إلى أن عقاد الذي ألقى محاضرة بعنوان “مهن المستقبل” المنعقدة في لقاءات جدة 2019، إلى أن الوظائف التقليدية في طريقها للانقراض، وأن أغلب الوظائف سترتكز على التكنولوجيا وبالتالي “من لا يتقدم يتقادم”.

وأكد مدير إدارة تطوير وتصميم برنامج التدريب في “هدف” عبد الله القاسم ضرورة تسويق المتقدمين على الوظائف لأنفسهم في المنشآت التي يتطلعون للعمل فيها، مشيراً إلى أهمية القصوى للتناغم بين الباحث عن عمل والوظيفة التي ينافس عليها، إضافة إلى المرونة العالية للعامل في سوق العمل.