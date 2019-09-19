تعليق تداول سهم “الأهلية للتأمين” لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس

صحيفة الخليج الالكترونية وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة الأهلية للتأمين التعاوني يوم الأربعاء 1441/01/19هـ الموافق 2019/09/18م على تخفيض رأس مال الشركة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 13.58 ريال

كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس 1441/01/20هـ الموافق 2019/09/19م وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة الأهلية للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد 1441/01/23هـ الموافق 2019/09/22م.

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