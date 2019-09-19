طلاب سعوديون من فئة الصم يُقاضون جامعة أمريكية لهذا السبب

صحيفة الخليج الالكترونية يقاضي أربعة طلاب سعوديون من “الصم”، جامعة أمريكية؛ لإخفاقها في توفير مترجم لغة الإشارة باستمرار في فصولهم؛ وهو ما ينتهك القانون الفيدرالي ويعرّض تعليمهم للخطر.

ووفقًا لملف الدعوى المرفوعة لدى محكمة باتون روج الفيدرالية، يطالب الطلاب السعوديون بتعويضات مالية لتأثرهم الشديد ووضع حياتهم التعليمية والامتثال للسياسيات والإجراءات ضد التمييز العنصري، في خطر، وتوفير مترجم الإشارة بشكل مستمر، وتوفير الخدمات اللازمة.

وتشير الدعوى إلى أن الطلاب الْتحقوا في منذ أغسطس 2018؛ ولكن لم يتم توفير مترجمي الإشارة لهم باستمرار؛ حيث ينقطعون في بعض الأحيان لعدة أسابيع.

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