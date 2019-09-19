حادث مروع.. وفاة طالبين وإصابة 5 آخرين في جازان

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صحيفة الخليج الالكترونية
توفي طالبان في المرحلة الثانوية وأصـيب خمسة آخرون يدرسون بالمراحل الثلاث، في حـادث تصـادم مروّع مع مركبة أخرى، أثناء عودتهم من المدرسة الواقعة في محافظة الحرث بجازان إلى منازلهم.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بيشي الصرخي، وقال أنه وصلت 3 فرق إسعافية إلى موقع الحـادث بعد أن تلقت غرفة العمليات بلاغاً عن وجود حـادث تصادم، لافتاً إلى أنه وجد بالموقع شخصاً محتجزاً داخل السيارة، وبعد تخليصه من قبل الدفاع المدني تم نقله وباقي الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج. حسب “الوطن”
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