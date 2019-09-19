ضمك يسعى للفوز الثاني و #الشباب يبحث عن الصدارة

الخليج - حسن القبيسي

يستضيف نادي ضمك مساء اليوم فريق الشباب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة بأبها وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ويدخل ضمك اللقاء وفي رصيده 4 نقاط من ثلاث لقاءات خسر أمام النصر والعدالة وكسب اللقاء الثالث أمام الاتحاد الأسبوع الماضي ، ويأمل ضمك في مواصلة نتائجه الجيدة والخروج بأفضل نتيجة ممكنة ، وفي المقابل يحاول الشباب تصدر فرق دوري المحترفين ولو بصفة مؤقتة حتى انتهاء مباريات الجولة الرابعة حيث يملك في رصيده 5 نقاط من 3 لقاءات حيث تعادل مع النصر والفيصلي فيما كان قد كسب الفتح ، المباراة تبدأ في تمام الساعة الـ 6.50م .