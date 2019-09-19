رياض المالكي: مستعدون للتفاوض مع أي رئيس وزراء إسرائيلي جديد

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكيرياض المالكي: مستعدون للتفاوض مع أي رئيس وزراء إسرائيلي جديد

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأربعاء، استعداد السلطة الفلسطينية للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء.

وقال المالكي للصحفيين في العاصمة النرويجية أوسلو: "بادئا ذي بدء، نحترم النتيجة الديمقراطية للانتخابات في إسرائيل. من سيتمكن من تشكيل حكومة، فنحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات".

وأضاف أنه "بما أننا لم نتدخل في الحملة الانتخابية ولا في نتيجة الانتخابات، فنحن لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في إسرائيل".

وقال الوزير الفلسطيني للصحافيين إنه "عندما يتفق الإسرائيليون في ما بينهم على تشكيل حكومة، سيرون أننا على استعداد للتفاوض على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

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كما أكد المالكي "التزام السلطة الفلسطينية بحل الدولتين: دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب بأمان وسلام".

ويرافق المالكي الرئيس محمود عباس في زيارته الرسمية للنرويج والتي تستمر ثلاثة أيام، وقبل اجتماع يعقد الأسبوع المقبل في نيويورك برئاسة النرويج لمجموعة المانحين من أجل فلسطين.

المصدر: أ ف ب