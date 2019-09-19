زوجة البشير تدخل دائرة الملاحقة القضائية بتهمة استغلال النفوذ

كشفت مصادر سودانية عن تحريك قضايا بالفساد ضد زوجة الرئيس السابق عمر البشير وأسرتها تتضمن اتهامها باستغلال نفوذ، خلال سنوات حكم جبهة الإنقاذ.
وأعلنت منظومة «زيرو فساد» قضايا فساد جديدة تورط فيها والي الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، مشيرة إلى فتح بلاغات ضد حرم الرئيس السابق وداد بابكر وأسرتها بتهمة استغلال السلطات والتكسب غير المشروع.
وأكد المتحدث الرسمي للمنظومة المثنى أبوعيسى، في مؤتمر صحفي أمس، فتح 7 بلاغات جديدة في مواجهة رموز النظام السابق وصدور قرارات من النيابة بحظرهم من السفر وحجز ممتلكاتهم، حسبما أفادت صحيفة «الانتباهة»، اليوم الأربعاء.
وأشار المثنى إلى أن محاكمة المتهمين ستبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لافتًا الى تورط الخضر بنسبة 30% من أي ملف فساد بالولاية.
وأضاف: «كل المؤسسات فيها فساد من مؤسسة الرئاسة بدءًا من الرئيس وحتى الغفير والفساد من أياديهم وحتى أقدامهم»، متهمًا جهات، لم يسمها، برفض تنفيذ أوامر الحظر من السفر لرموز النظام السابق.
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