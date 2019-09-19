دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab عناصر من ميليشيات فاطميون أفاد مصدر أمني في مدينة القائم العراقية الحدودية مع سوريا بأن طائرات يعتقد أنها مسيرة استهدفت مواقع للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية القريبة من الحدود العراقية عصر أمس الاربعاء. وذكر المصدر أن 5 قتلى و9 جرحى سقطوا بالضربة الجوية التي استهدفت مقر ميليشيات"فاطميون" التابعة للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية. أخبار ذات صلة وأوضح المصدر أن الحشد الشعبي في مدينة القائم الحدودية غربي الانبار بدأ باتخاذ اجراءات احترازية تمثلت بعدم التجمع ، ونشر الاسلحة الثقيلة على النقاط الامنية تحسبا لاي استهداف جوي. تجدر الإشارة إلى أن فصائل الحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية تتعرض بين الحين والاخر الى ضربات جوية من طائرات مسيرة عادة ما تستهدف المقرات التي تحتوي على أسلحة ثقيلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وجرح عدد من مسلحي "الحشد الشعبي" بغارات قرب حدود العرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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